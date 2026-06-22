Cultura organiza en el MUPAC un taller sobre pintura al fresco para adultos

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, o un taller para adultos (a partir de 18 años) dedicado a la pintura al fresco.

La pintura al fresco fue una de las principales técnicas artísticas de la Edad Media, que estaba ligada a monasterios, iglesias y espacios públicos. Aplicada sobre mortero fresco, exigía rapidez, precisión y un profundo conocimiento de los materiales. En ella, pigmentos minerales, cal y agua se combinaban para crear imágenes duraderas y simbólicas.

En este sentido, este taller invita a conocer y experimentar una técnica clave del patrimonio artístico medieval, de modo que los participantes descubrirán los secretos detrás de esta técnica milenaria y podrán llevarse la pieza artística que realicen.

Los talleres se llevarán a cabo el sábado 27 y domingo 28, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde el martes 23. La actividad es totalmente gratuita.