Cultura organiza un taller didáctico sobre el tejido con telar en el MUPAC

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un nuevo taller didáctico para niños a partir de los 8 años centrado en una técnica ancestral como es el tejido con telar.

En este taller, los participantes se sumergirán en el arte ancestral del tejido y del proceso histórico de la producción textil, desde la obtención y preparación de las materias primas hasta el tejido final.

Los usuarios aprenderán a transformar fibras vegetales y lana en hilos, experimentarán el cardado, el hilado y el teñido de los hilos.

Finalmente, usarán un telar para crear su propia pieza, descubriendo así los secretos del tejido tradicional. Sin duda, se trata de un viaje fascinante a través de la tecnología textil que une técnica, arte y creatividad.

La actividad, que es gratuita y para que se recomienda llevar ropa que se pueda manchar, se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de abril, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde este martes 7, en horario de apertura del museo.