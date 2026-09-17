La cultura será el eje vertebrador del estand de Cantabria en FITUR

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, presenta en rueda de prensa, el stand de Cantabria en FITUR. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oferta cultural de Cantabria protagonizará el nuevo estand de la comunidad en FITUR, que cambiará su ubicación habitual a un espacio más grande en la edición de 2027 de la feria, se celebrará en Ifema Madrid del 20 al 24 de enero.

En rueda de prensa, el consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad, ha explicado que la elección de apostar por la cultura se debe a la intención de proyectar Cantabria por su vertiente museística y no solo por sus paisajes.

El titular de Turismo ha realizado estas declaraciones durante la presentación del proyecto de diseño, realizado por Artipubli S.L., que sirve como referencia para la construcción de los estands de 2027, proceso de licitación que se encuentra en curso.

La identidad visual del espacio toma como referencia los nuevos centros museísticos que "están redefiniendo el mapa cultural" de Cantabria, como el recién inaugurado Faro Santander, el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), el Centro Asociado del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Archivo Lafuente y La Lechera en Torrelavega, que albergará la Colección Norte.

"El diseño del estand abandona los convencionalismos feriales y adopta un lenguaje arquitectónico propio de un centro de arte contemporáneo", ha detallado Martínez Abad, que ha añadido que incluirá geometrías rectas, composiciones ordenadas y una paleta de tonos neutros y luminosos que funcionan "como un lienzo limpio" donde resalta el contenido.

Para el consejero, el arte de Cantabria no se entiende sin su entorno, por lo que este ambiente museístico "convivirá" con una evocación de la naturaleza más profunda, ya que se podrán ver árboles escultóricos de cartón inspirados en las hayas y los robles de los bosques regionales, que salpicarán el espacio, recordando que cultura y territorio "caminan juntos y de la mano".

Además, telas cinéticas suspendidas sobre el estand a diferentes alturas introducirán un movimiento continuo, suave y orgánico, completando la atmósfera del expositor.

Al respecto, Martínez Abad ha detallado que su desplazamiento transforma la percepción del techo, da dinamismo al conjunto y genera un elemento visual reconocible desde distintos puntos del pabellón.

"Cantabria acudirá a los grandes escaparates del turismo mostrando una imagen de región moderna, sostenible y orgullosa de su patrimonio", ha asegurado el consejero.

Por otro lado, el titular de Turismo ha especificado que el estand tendrá 966 metros cuadrados, 42 más que en ediciones anteriores, y cambia su ubicación dentro del pabellón 9 de Ifema, de forma que gana superficie y visibilidad.

Además, los espacios son funcionales y pueden ser modificados mediante paneles para ajustarse a las distintas necesidades de reuniones institucionales o presentaciones de municipios y entidades.

Este nuevo diseño incluye, asimismo, dos salas de exposiciones y una sala polivalente.

LICITACIÓN EN CURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTAND

La Consejería de Cultura, a través de Cantur, inició el 8 de septiembre el procedimiento de licitación para la construcción y el suministro de los estands institucionales con los que Cantabria se promocionará en 2027.

La comunidad estará presente en Fitur y en diferentes certámenes turísticos nacionales con espacios adaptados de 64 metros cuadrados; concretamente en B-Travel (Barcelona), Expovacaciones (Bilbao) e Intur (Valladolid).

La licitación se estructura en dos lotes diferenciados en función de la naturaleza de los trabajos. Por un lado, contempla el suministro de los espacios expositivos con un presupuesto de 1.065.553 euros, IVA incluido; y, por otro, la producción de contenidos audiovisuales, con un presupuesto de 38.720 euros.

La fecha de presentación de ofertas finaliza el día 13 de octubre de 2026, a las 14.00 horas.

El consejero ha estado acompañado de la directora de Cantur, Inés Mier; el director de Marketing de Cantur, José Ramón Álvarez; Antonio Álvarez, de Artipubli, y el director de compras de Cantur, Carlos Hernández de Sande.