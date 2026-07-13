Cultura y Turismo emitirá "en breves días" informes "favorables" sobre la piscina de olas de Ribamontán al Monte

Infografía piscina olas de surf prevista en Villaverde de Pontones - OLUCAS SURF CENTER

RIBAMONTÁN AL MONTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la piscina de olas en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), para el que el Gobierno regional ya ha iniciado la tramitación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), tendrá "en breves días" los informes "favorables" de las direcciones generales de Turismo y de Deporte del Ejecutivo autonómico.

Así lo ha avanzado este lunes, en declaraciones en Ribamontán al Monte, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que ha explicado que ambos informes, junto el que tramite el Ayuntamiento --al que ya se le ha solicitado-- son los necesarios para declarar ese PSIR.

Además, ha indicado que, en cuanto se abra el plazo del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento, comparecerá para explicar a los diputados "las cuestiones tan importantes que va a suponer para Cantabria esta inversión".

"LA OPORTUNIDAD DE SER LOS PRIMEROS ES ESENCIAL"

Esta piscina de olas será la primera del norte de España. En este sentido, el consejero ha señalado que "la oportunidad de ser los primeros es esencial".

"Hay otras regiones del norte que están intentando llevarse un proyecto como este y en el momento que lo hay en otro sitio ya no será rentable hacerlo aquí", ha comentado.

Es por ello por lo que este proyecto se va a tramitar con un PSIR, para que los trabajos se inicien "cuanto antes" y se generen puestos de trabajo "muy necesarios para toda Cantabria y en esta zona" en concreto (están previsto más de 150 durante su construcción y entre 60 y 100 directos tras su puesta en marcha).

Media ha resaltado que este proyecto supone una "oportunidad histórica que no podemos dejar pasar", constituirá un "revulsivo" para la zona y también marcará "un antes y un después para un sector tan importante como es el surf".

RECHAZA LAS "MENTRAS" SOBRE EL CONSUMO Y LAMENTA LAS CRÍTICAS

Por otra parte, el consejero ha incidido en que es "mentira" que el proyecto pueda afectar al abastecimiento de agua. "Si pusiera en peligro el abastecimiento de agua para cualquiera de estos municipios por supuesto que esto el Gobierno no lo autorizaría", ha aseverado.

Al respecto, ha explicado que este tipo de instalación está ya construida en otros sitios y la empresa que va a instalar la tecnología ya la ha colocado "en un montón de países" de diversos continentes.

"Ahora mismo cualquiera que conozca Madrid y pase cerca del Wanda Metropolitano ve cómo se están acabando ya unas obras de una instalación exactamente igual que esta y al final el consumo de agua es mínimo", ha defendido Media.

El consejero ha comparado el consumo con el necesario para llenar dos piscinas para regar unos pocos hoyos de un campo de golf. "Y esto es una realidad, pese a quien le pese", ha añadido Media, que, en relación a las críticas esgrimidas desde algunos partidos, ha lamentado que algunos "pongan pegas" a "lo que sería un sueño en otras comunidades autónomas".

"Pero bueno, se ve que estamos ya en modo campaña y el interés de los ciudadanos pues a algunos les importa bastante poco", ha apostillado.

RESPALDO DEL AYUNTAMIENTO

Media ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, coincidiendo con la reunión que ha mantenido este lunes con el alcalde de este municipio, el regionalista Raúl Ruiz, y también con los de Bareyo y Entrambasaguas para hablar de actuaciones en materia de carreteras.

En este sentido, el alcalde, también cuestionado por los medios, ha reiterado el respaldo del Ayuntamiento al proyecto y ha asegurado que, "si resulta beneficioso para Cantabria, también lo será para el municipio".

Así, ha señalado que "siempre que se garantice el abastecimiento de agua a los vecinos y que la puesta en marcha de la instalación no provoque restricciones en el suministro", el Consistorio no ve motivos para oponerse a una iniciativa de carácter privado que considera positiva para Ribamontán al Monte.

EL PROYECTO

El 'Olucas Surf Center' es una iniciativa, cien por cien privada, que supondrá una inversión cercana a los 40 millones de euros.

Según se explicó en la presentación del proyecto, se ejecutará en suelo rústico -de ahí la necesidad del PSIR- en un terreno llano junto a una curva de la carretera, de una superficie de 100.000 metros cuadrados de los que unos 23.000 serán para la instalación. Permitirá la práctica, entrenamiento y tecnificación del surf, ya que gracias a la última tecnología generará hasta un millar de olas de veinte tipos diferentes cada hora.

Prevé unos 200.000 visitantes anuales y un consumo de agua equivalente al empleado para llenar dos piscinas convencionales o para mantener tres hoyos de un campo de golf, y se reciclará de forma permanente.

La Consejería de Fomento deberá elaborar los informes a presentar ante el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y a la comisión de área del Parlamento, que se prevé a partir de septiembre, cuando se reanuden las sesiones, de modo que el PSIR necesario para la licencia de obra --y en el que se incluye la tramitación ambiental, también la relacionada con el consumo de agua-- esté aprobado en un año o año y algo.

A partir de entonces, se iniciará la construcción de la piscina y el complejo, con un plazo de ejecución de entre un año y medio y dos años, según indicó Ignacio Martínez-Peñalver, uno de los promotores, este lunes en la rueda de prensa de presentación del proyecto, junto a Media y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.

Fue anunciado por la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región.

El proyecto de Villaverde de Pontones se complementará con espacios destinados a formación, restauración, alojamiento, bienestar, eventos y ocio al aire libre.