El Cupón de la ONCE deja un premio de 35.000 euros en Santander

Archivo - Cupón Diario de la ONCE - ONCE - Archivo

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cupón diario de la ONCE de este lunes, 1 de diciembre, ha dejado un premiado con 35.000 euro en Santander.

María Consuelo García Iriondo, vendedora de la ONCE desde 2017, es quien ha llevado la suerte a un afortunado vendiendo este cupón. Se ha mostrado "muy contenta" de haber dado este premio, el segundo importante de su trayectoria, ha informado la ONCE.

El 800 aniversario de la Catedral de Tui, en Pontevedra, ha sido el motivo del cupon de la ONCE de este lunes, 1 de diciembre.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.