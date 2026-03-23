El Cupón de la ONCE deja un premio de 40.000 euros en Torrelavega

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cupón diario de la ONCE ha dejado un boleto premiado con 40.000 euros en Torrelavega, correspondiente al sorteo del pasado vienes, 20 de marzo, ha informado este lunes la organización.

Ruperto González Sáez, vendedor de la ONCE desde 2023, es quien ha llevado la suerte a un cliente habitual de su punto de venta de Torrelavega.

El Cuponazo, que estrenó sistema de premios el pasado 7 de octubre de 2022, pone en juego un premio principal de 6.000.000 euros al número y la serie. Además, incluye otros 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado; un premio de 500 euros a las cuatro primeras cifras y a las cuatro últimas; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.