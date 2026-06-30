Un curso de la UC invita a descubrir Picos de Europa con un recorrido por Fuente Dé, Áliva o Las Gramas

Profesor Gómez Lende, director del curso de verano de la UC sobre Picos de Europa - UC

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de Potes de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ha iniciado este martes su programa con el titulado 'Picos de Europa: patrimonio natural, cultural, clima y turismo', que durante tres jornadas acercará a los participantes a procesos naturales y humanos que han configurado este espacio emblemático y protegido.

Culminará con una salida de campo por algunos de los enclaves más representativos del macizo, como Fuente Dé, El Cable, Covarrobres, Áliva o el complejo minero de Las Gramas, para observar sobre el terreno procesos explicados en las sesiones teóricas.

El curso reúne durante estas jornadas a investigadores de las universidades de Cantabria y Valladolid que ofrecerán una visión conjunta de la geografía física, el clima, la espeleología, el patrimonio geominero y la actividad turística del Parque Nacional.

Dirigido por el profesor de la UC Manuel Gómez Lende y la investigadora Victoria Muñoz Ruiz, el curso va más allá de la imagen de Picos de Europa como destino de montaña y muestra la complejidad del territorio, un "laboratorio natural" en el que confluyen procesos geológicos, climáticos y humanos de interés científico.

"Tratamos de dar una de las visiones multidimensionales que tiene la montaña", explica Gómez Lende en un comunicado, en el que indica que uno de los ejes centrales del curso será el estudio de la criosfera, ya que aunque pueda parecer un fenómeno asociado únicamente a regiones polares o grandes cordilleras, los Picos de Europa conservan importantes vestigios de hielo como pequeños heleros superficiales y grandes acumulaciones subterráneas.

El estudio de ese patrimonio, recalca el experto, permite obtener información sobre la evolución ambiental del entorno. Así, mediante la extracción de testigos y el análisis de su composición isotópica es posible reconstruir parte de la historia climática reciente del macizo.

"Ese tipo de cavidades con bloques de hielo solo están presentes en Picos de Europa y en algunos sectores de Pirineos", señala el director, para precisar que el calentamiento global ha empezado a producir cambios visibles, de ahí que este fenómeno ocupe un lugar destacado en el programa formativo.

Además, sostiene que comprender la evolución de los Picos de Europa es imprescindible para valorar el paisaje, cuya riqueza trasciende su "espectacularidad visual". "Si no entiendes un paisaje, no vas a saber valorarlo y no vas a poner las medidas necesarias para preservarlo", argumenta.

Precisamente con ese objetivo, Luis Ernesto Díez Fariñas analizará la dinámica de laderas en los ambientes supraforestales actuales de los Picos de Europa.

Además, Francisco Javier Sánchez Benítez ofrecerá una panorámica sobre más de medio siglo de exploraciones espeleológicas en el municipio de Camaleño y el catedrático Enrique Serrano Cañadas participará con una conferencia centrada en el valor del patrimonio geomorfológico y geominero de los macizos de Ándara y Urrieles.

Uno de los atractivos más desconocidos del Parque Nacional reside en su amplio patrimonio espeleológico: "Es uno de los lugares del mundo con mayor concentración de cavidades que superan los mil metros de profundidad", subraya Gómez Lende, que suma a lo anterior el patrimonio minero, legado de las antiguas explotaciones distribuidas por los tres macizos y que todavía hoy modelan parte del paisaje, como el complejo de Las Gramas.

El curso también reflexionará acerca de la relación entre conservación y turismo, ya que Picos de Europa es uno de los Parques Nacionales más visitados de España, lo que obliga a buscar un equilibrio entre el disfrute público y la preservación de sus valores naturales.

El curso cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno regional y de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada.