Un curso de verano de la UC analiza los retos para integrar la bicicleta en la movilidad urbana e interurbana - CARTV

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un curso de verano de la Universidad de Cantabria (uc) analiza desde ayer y hasta mañana, en Liencres, los retos para integrar la bicicleta en la movilidad urbana e interurbana.

En un comunicado, la UC ha explicado que el curso 'Las infraestructuras ciclables: de la movilidad urbana al turismo rural' tratará de dar a conocer a la sociedad los beneficios del uso regular de la bicicleta, visibilizar la demanda de infraestructuras ciclables seguras y posibilitar la intermodalidad de los ciclistas en otros medios de transporte.

Según el profesor de la UC y director del curso, Pedro Díaz, la población desconoce que utilizar la bicicleta a diario en sus desplazamientos ayuda a prevenir enfermedades. "Con una actividad mínima, recorrer tres o cuatro kilómetros al día en bicicleta ya permite mejorar la salud", ha subrayado.

Ha asegurado que, pese a los beneficios ambientales y sociales que aporta, la incorporación de la bicicleta al espacio urbano sigue generando resistencia a la ciudadanía.

"Obviamos que tenemos una saturación tremenda de tráfico y problemas ambientales muy importantes. Hay que controlar las emisiones y no podemos permitirnos esa dependencia tecnológica. La bicicleta contribuye a resolver muchos problemas sociales, pero cuando intentas incorporarla a la ciudad parece que el problema es la propia bicicleta, porque todos los que la ven llegar tienen que hacerle sitio", ha añadido.

Díaz también ha destacado la necesidad de evidenciar la demanda ciclista real, ya que, según ha apuntado, "las estadísticas muestran que hay veinte veces más personas dispuestas a utilizar la bicicleta si existieran condiciones seguras, fiables y directa".

Además de los retos en las ciudades, el curso también se centra en las necesidades de la movilidad interurbana, donde los recorridos son de mayor longitud, se recorren itinerarios más articulados y los problemas a atender "son distintos".

Ha opinado que en este ámbito se otorga mayor peso a la seguridad, la señalización, la interacción con carreteras y la aparición de nodos intermodales que emergen como problemas específicos.

Finalmente, la aparición de un nuevo modelo de turismo activo, vinculado al disfrute del patrimonio natural, histórico y etnográfico, se ha asociado al uso recreativo de la bicicleta.

"Estos usuarios priorizan la seguridad y los servicios frente a la rapidez de conexiones y es aquí donde aparecen modelos como las vías verdes o los caminos naturales", ha concluido.