Los Cursos de Verano de la UC abren sus actividades culturales en Santander con una charla sobre la industria europea

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SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor y decano del Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro, impartirá este martes, 7 de julio, la conferencia 'Forjando el destino de la industria europea en la era de la inteligencia artificial', con la que los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) iniciarán sus actividades culturales en Santander.

La charla, con acceso gratuito, tendrá lugar en la sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo de la UC, a partir de las 19.00 horas, ha indicado la institución académica en un comunicado.

Dorronsoro ha afirmado que la situación de la industria europea "es complicada", especialmente por la competencia que recibe de Estados Unidos y China, por lo ve "necesario que Europa reaccione".

Así, ha señalado que es preciso que Europa desarrolle una nueva política industrial y, aunque se están dando pasos para ello, el proceso es "lento".

"Europa se caracteriza por una considerable lentitud en la toma de decisión, porque hay que forjar acuerdos entre los diferentes países y no hay una visión única sobre estos temas, sobre qué hay que hacer con China o sobre cómo tenemos que generar las políticas de competencia", ha insistido.

Por otra parte, el experto ha destacado que uno de los sectores en auge en la industria será el de los robots humanoides, que llegará a tener un impacto como el de la automoción y que supone una "importante" oportunidad industrial para España.

"El sector automovilístico genera muchísimos puestos de trabajo y mucha industria. Sin embargo, sabemos que va a ir a menos porque, por varios motivos, se van a fabricar menos coches. No obstante, va a aparecer un nuevo sector entero que es el de robots humanoides", ha indicado.

Por ello, ha enumerado que entender cómo hacer frente a ese fenómeno, en qué momento va a despegar este sector o cómo posicionarse ante él son algunos de los retos de la industria europea.

Dorronsoro ha señalado que este escenario representa una "importante" oportunidad industrial para España. "Si España sabe fabricar coches, también sabrá fabricar robots humanoides", ha afirmado y ha recordado que ambos comparten buena parte de sus componentes, como sistemas mecánicos, electrónicos y fuentes de energía. "Con todos esos elementos, España sabe fabricar", ha subrayado. A su juicio, la clave estará en la capacidad de la industria para adaptarse y acometer esa reconversión.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EUROPEAS

Respecto a la posición de la industria europea en inteligencia artificial frente a otras potencias, como Asia o Norteamérica, el experto ha señalado que Europa no dispone de una cadena de valor "completa", ya que la carrera de la inteligencia artificial generativa "está dominada" por grandes multinacionales estadounidenses y chinas. "Ahí tenemos un reto muy singular: recuperar ese atraso para no ser dependientes tecnológicamente", ha advertido.

No obstante, ha subrayado que Europa sí ocupa una posición avanzada en la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos industriales. Y es que según ha explicado, "prácticamente en todas las empresas ya se está utilizando la inteligencia artificial para mejorar los procesos" e incorporarla a los productos.