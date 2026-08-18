Los Cursos de Verano de la UC llegan este miércoles a su fin con una charla sobre género y urbanismo

Inés Sánchez de Madariaga. - UC

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XLI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) llegará este miércoles, 19 de agosto, a su fin, con la conferencia 'Género y urbanismo: retos y experiencias', a cargo de Inés Sánchez de Madariaga.

La cita, de acceso libre y gratuito, tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo y pondrá el broche a la programación desarrollada este verano en las distintas sedes de la institución académica, ha indicado la UC en nota de prensa.

Profesora visitante en el MIT, fellow del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard y directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid, Sánchez de Madariaga abordará cómo la planificación de las ciudades puede responder mejor a las distintas necesidades de quienes las habitan.

Según ha señalado, acompañar a los hijos al colegio antes de ir a trabajar, atender a una persona mayor, hacer la compra o encadenar varios medios de transporte en un mismo día son algunas de las tareas que continúan recayendo en mayor medida sobre las mujeres y que condicionan su manera de desplazarse y utilizar la ciudad.

A ello se suman desigualdades como las mayores dificultades económicas para acceder a una vivienda o una percepción de inseguridad que puede llevarlas a evitar determinados espacios y modificar sus recorridos.

Incorporar esta realidad a la planificación urbana implica, según la experta, revisar cuestiones que van desde las dimensiones y el estado del espacio público hasta la organización del transporte o la ubicación de los equipamientos.

Así, ha puesto como ejemplos de decisiones que repercuten directamente en la vida cotidiana disponer de una acera suficientemente ancha para caminar junto a otra persona, un pavimento en buenas condiciones o un transbordo que no penalice en tiempo y dinero.

En materia de movilidad, Sánchez de Madariaga ha puesto el foco en los recorridos que obligan a combinar distintos medios de transporte.

La especialista defiende que estos cambios deberían poder realizarse "con comodidad y sin incremento de coste", especialmente en jornadas en las que se encadenan desplazamientos relacionados con el empleo, los cuidados y otras responsabilidades.

Según ha advertido, colegios, centros sanitarios y otros servicios de apoyo a la vida cotidiana pueden facilitar o complicar la organización diaria en función de dónde se encuentren y de cómo estén conectados.

Para Sánchez de Madariaga, el planeamiento debe favorecer que esos desplazamientos puedan enlazarse con facilidad.

La experta ha explicado que, aunque los criterios de planificación pueden modificarse con relativa rapidez, su traducción en calles, barrios, infraestructuras o redes de transporte requiere años. De ahí la importancia, ha apuntado, de incorporar estas necesidades a las decisiones que se toman en el presente.

VIVIENDA Y DESIGUALDAD

La vivienda será otro de los asuntos que abordará la conferencia que mañana cerrará los Cursos de Verano.

La perspectiva de género, según Sánchez de Madariaga, permite comprender por qué las dificultades de acceso no afectan a todas las personas de la misma manera, ya que ser mujer puede confluir con circunstancias como disponer de bajos ingresos, vivir sola, ser mayor, inmigrante o estar al frente de una familia monoparental.

Uno de los ejemplos más claros es precisamente el de las mujeres que encabezan familias monoparentales, en las que una única persona debe asumir tanto el sostenimiento económico del hogar como las tareas de cuidado.

"Ya es difícil hacer ambas cosas cuando hay dos progenitores, pues imagina cuando es solo una persona", ha sentenciado.