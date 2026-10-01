Daniel Diges interpreta en Santander El Fantasma de la Ópera, el papel de su vida

Daniel Diges presenta El Fantasma de la Ópera en el Palacio de Festivales de Cantabria. - EUROPA PRESSS

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante y actor Daniel Diges ha subrayado que con El Fantasma de la Ópera, que estrena este jueves en Santander, está interpretando el papel de su vida.

En rueda de prensa, Diges ha apuntado que esta obra, que se ha presentado en más de 190 ciudades de todo el mundo y en 19 idiomas diferentes, llega a la capital cántabra después de tener "un gran éxito" en otras ciudades españolas con Barcelona, Sevilla o Málaga.

Y es que, a su juicio, en El Fantasma de la Ópera hay una "compañía increíble", por lo que van a ser funciones "muy especiales".

Por su parte, la directora de programación y producción del Palacio de Festivales de Cantabria, Isabel Ibarra, ha recordado que las tablas del escenario de la Sala Argenta acogerán esta producción de Letsgo Company --recomendado a partir de 10 años-- el jueves a las 20.30 horas; el viernes 2, a las 17.00 y 21.00; el sábado 3, igualmente de 17.00 y 21.00 horas; y el domingo 4, a las 17.00.

Para Ibarra, es un "auténtico reto" afrontar una obra de estas características, puesto que es una puesta en escena "que ha emocionado a al público de todo el mundo".

"El Fantasma de la Ópera mezcla música, historia y emoción el público podrá disfrutar de 14 músicos en directo. Es un título excepcional", ha matizado.

En su opinión, el público santanderino va a vivir una experiencia "extraordinaria" y se va a emocionar, porque tiene "una capacidad enorme de sorprender".

Asimismo, ha informado de que la gira de El Fantasma de la Ópera estará hasta 2027 por todo el territorio nacional y que será, por primera vez, en español.

Por último, ha destacado que ya hay más de 8.000 espectadores que han adquirido su entrada, por lo que restan pocas, aunque ha señalado que los días de la representación se podrán conseguir, ya que se guardan el diez por ciento.

La responsable de Booking en Letsgo Company, compañía que trae la ópera a Santander, Ángela Gudino, ha asegurado que en esta obra hay casi cien personas trabajando día a día.

"Asumir El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber, que es el musical más longevo en la historia de Broadway, es un reto personal que se ha resuelto a la altura de la función", ha subrayado.

Así, ha afirmado que es una obra "de primer nivel", ya que cuenta una historia "con emociones universales", por eso transciende del tiempo".

Por último, Gudino ha explicado que la obra cuenta con telones pintados a mano, tecnología puntera, un sonido envolvente y una programación de luces "espectacular". Además, ha destacado que "siempre pasa algo en escena y detrás" que, a su juicio, "es una ingeniería matemática".

ACTORES Y DIRECTORES.

Junto a Diges, en el papel de Erik, el fantasma, actuarán Ana San Martín que encarna a Christine Daaé, Guillermo Pareja (Raoul de Chagny), Marta Pineda (Carlotta), Fran Ortiz (Piangi), Enrique del Portal (Monsieur André), Eduardo Santamaría (Monsieur Firmin), Isabel Malavia (Madame Giry) y Sofía Esteve (Meg Giry).

Los espectáculos, de 150 minutos con descanso, contarán con una orquesta de 14 músicos, bajo la batuta de Miquel Tejada, que podrán música a esta producción original dirigida por Federico Bellone.

La dirección musical corre a cargo de Julio Awad, que ha trabajado como director, pianista y arreglista de diferentes artistas, espectáculos y comedias musicales como 'La bella y La bestia', 'Estamos en el aire', 'Zorba', 'My Fair Lady', versiones anteriores de 'El fantasma de la ópera', 'Víctor o Victoria' y 'Los productores', entre otros.

Por su parte, las coreografías están dirigidas por Guillian Bruce; la adaptación de guion y letras es obra de Silvia Montesinos (ayudante de dirección); la diseñadora del vestuario y responsable de la caracterización de la obra es Chira Donato; y el diseño de escenografía corre a cargo de Federico Bellone y de la asistente Clara Abbruzzesse.

AMOR, CELOS Y MISTERIO.

Esta pieza es una apasionante historia de amor, celos, misterio y muerte entre Erik, un genio de la música oculto tras una máscara por una deformidad facial, y la joven soprano Christine Daaé.

Enamorado obsesivamente de ella, el atormentado habitante de las entrañas de la Opera Populaire de París, se dedicará a cultivar su extraordinario talento y que pase de joven promesa a cantante principal.

Para conseguirlo, impondrá su voluntad y aterrorizará a los dueños del teatro y a los actores con los más tortuosos métodos a su alcance.

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, 'Le Fantôme de L'Opéra', 'El fantasma de la ópera' de Andrew Lloyd Webber es el musical más longevo en la cartelera de Broadway y el más representado en el mundo.