La danza clásica y moderna se citan el sábado 25 en el Palacio de Festivales de la mano del London City Ballet

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La danza protagonizará la programación del próximo sábado 25 de octubre del Palacio de Festivales de Cantabria con la actuación del London City Ballet, que bajo la dirección artística de Christopher Marney, interpreta tanto obras de creación nueva como clásicas.

El escenario de la sala Argenta acogerá el espectáculo de esta compañía, a partir de las 19.30 horas, con una duración de 90 minutos con descanso.

El London City Ballet es una compañía de bailarines internacionales que presentan historias cautivadoras a través de la danza para audiencias de todo el mundo.

Tras tres décadas de ausencia, renace de la mano de Marney. Este resurgimiento, iniciado en 2023, devuelve la vida a una compañía emblemática de la escena británica, antaño apoyada por la princesa Diana y residente del prestigioso Sadler's Wells Theatre.

Fiel a su historia, el London City Ballet se distingue por un ambicioso proyecto artístico que combina la excelencia del repertorio clásico con la modernidad de las creaciones contemporáneas.

En su gira inaugural 'Resurgence' en 2024, recorre de nuevo los escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos. Galardonada con el premio a la Mejor Compañía Independiente otorgado por el Critics' Circle en la ceremonia de los National Dance Awards en junio, la compañía se consolida como un actor "fundamental" del panorama coreográfico.