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SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las danzas vivas protagonizan una nueva entrega de las piezas audiovisuales del programa 'Origen Cultura', concebidas como una herramienta para conservar la tradición.

De la mano de Eva Villa, pone el foco en aquellos bailes que durante siglos han acompañado en los momentos más importantes de la vida comunitaria, tales como los ciclos del año, las cosechas, las fiestas y los ritos de paso. Eran expresiones colectivas que reunían a generaciones enteras alrededor de una memoria compartida.

En la actualidad, en algunos valles de Cantabria, estas danzas siguen vivas gracias al compromiso de los más jóvenes. Y es que cada año vuelven a bailar ante su comunidad, sus familias y sus mayores, renovando un legado que es motivo de orgullo e identidad colectiva, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Como muestra de esta vitalidad, ha puesto de ejemplo el Encuentro de Danzantes de Trasmiera y Ruesga que reúne desde hace más de quince años a las distintas cuadrillas de ambos valles.

Así, este evento supone una oportunidad "única" para descubrir la riqueza y diversidad de una tradición que sigue transmitiéndose con fuerza de generación en generación.

Eva Villa, investigadora, maestra y dinamizadora cultural, organiza el Encuentro y ha dedicado su vida al estudio y la transmisión de las danzas tradicionales y la etnografía de Cantabria.

Estos materiales tienen como objetivo compartir conocimientos sobre el folclore regional, acercar sus tradiciones al público general y contribuir a su conservación y transmisión a las nuevas generaciones.

A través de vídeos breves, el programa, impulsado por la Consejería de Cultura, vuelve a apoyarse en personas y saberes vinculados al folclore para ofrecer información accesible sobre la cultura tradicional de la comunidad.

La iniciativa da continuidad al trabajo iniciado el año pasado, cuando se publicaron ocho píldoras dedicadas a distintas manifestaciones musicales y tradiciones populares.

Los nuevos materiales, realizados por la productora El Cuartuco, se difundirán a través del perfil de redes sociales @culturadecantabria y podrán solicitarse a la Consejería para su utilización gratuita por parte de medios de comunicación, centros educativos, ferias y eventos culturales o turísticos interesados en divulgar el patrimonio cántabro.

Durante las próximas semanas se irán difundiendo las píldoras que versarán sobre temas concretos como las albarcas o el traje, o más generales como la importancia de la mediación, la educación superior y la enseñanza informal.