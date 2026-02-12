Los datos de contratación de enero constatan la "precariedad laboral" de la juventud de Cantabria, según CCOO

Archivo - Imagen de una persona trabajando en un escritorio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha analizado los datos de contratación de enero de 2026 y ha insistido en que la situación que atraviesan los jóvenes en el mercado laboral "sigue siendo grave" pues se constata que "siguen instalados en la precariedad laboral".

Los datos de contratación del primer mes del año, atendiendo a la duración de los contratos, el tipo de jornada, el género y los tramos de edad entre los 16 y los 34 años, "confirman que la puerta de entrada al empleo sigue siendo la precariedad", ha reiterado el sindicato en un comunicado.

En enero, un 26,06% del total de los contratos firmados fue de carácter indefinido, de los que solo el 12,02% corresponde a jóvenes, mientras casi la mitad de los contratos celebrados corresponden a este grupo de edad. "Una cifra que pone de manifiesto que la temporalidad golpea de forma más fuerte a la juventud", ha valorado la secretaria de Jóvenes de CCOO de Cantabria, Andrea Garay, que ha precisado que del total de 12.220 contratos firmados, el 46,53% (5.686) fue firmados por jóvenes.

"Aún más dramático" para CCOO es que el 54,45% de jóvenes ha firmado contratos en enero de duración inferior o igual a una semana, lo que revela "una altísima rotación y una falta de continuidad que impiden consolidar ingresos, acceder a vivienda o planificar el futuro con un mínimo de seguridad", ha recalcado Garay.

Respecto al tipo de jornada, el 66,15% (8.083) del total de los contratos firmados fue a jornada completa y, de ellos el 43,14% (3.487) se firmó por jóvenes. Sin embargo, de todos esos contratos a jornada completa, sólo el 22,39% (1.810) fue indefinido y sólo el 9,30% (752) se rubricó por jóvenes frente al 77,61% (6.273) temporales del total (el 33,84% por personas jóvenes).

"Esto evidencia que incluso dentro de las jornadas completas predomina la inestabilidad y que, cuando se accede a una jornada completa, la mayoría de las personas trabajadoras jóvenes lo hacen sin garantías de continuidad", ha subrayado Garay.

En la jornada parcial, la situación es "aún más frágil" para CCOO. Más de la mitad, el 52,59% (1.942) de los contratos firmados por personas jóvenes es a tiempo parcial, 22 puntos porcentuales más que la media; y de ellos, el 76,31% (1.482) es temporal, mientras que la modalidad indefinida es claramente minoritaria, ya que apenas alcanza un 23,99% (466) de las contrataciones totales.

Por otro lado, el contrato fijo discontinuo, que tiene un peso reducido en el conjunto de la población 3,63% (444), afecta proporcionalmente más a la juventud al suponer el 56,53% (251) de los contratos firmados.

"La precariedad laboral está instalada en los jóvenes y otro ejemplo de ello son los contratos fijos discontinuos que demuestran que el acceso al empleo es intermitente y que está vinculado a determinadas épocas del año", ha señalado Garay, que además ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los jóvenes, "que también tiene rostro de mujer", puesto que de la contratación a jornada completa, solo el 43,7% (3.533) corresponde a mujeres, frente al 56,3% (4.550) de hombres.

Sin embargo, en el trabajo a tiempo parcial sucede lo contrario: casi el 68% de estos contratos recaen en mujeres. "Una distribución que perpetúa menores salarios, menor protección social y más obstáculos para desarrollar proyectos de vida autónoma", ha valorado la secretaria de Jóvenes.

Por todo ello, Garay ha insistido en que "no podemos normalizar que la juventud encadene contratos breves, parciales y abrumadoramente temporales. Es urgente reforzar las políticas que impulsen empleo estable y de calidad, así como combatir la feminización de la precariedad. La juventud necesita derechos, certidumbre y salarios dignos. Sin estabilidad laboral, no hay emancipación posible", ha subrayado.