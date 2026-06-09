Bustamante, tras su actuación ante el Papa: Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre

Los cantantes Daniel Diges David Bustamante y Diana Navarro durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu - EUROPA PRESS

"Muchisimas gracias Madrid por el cariño. Ha sido muy especial cantar delante del Papa en el Bernabéu... Sigo emocionado", dijo el cántabro

MADRID/SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante cántabro David Bustamante ha vivido, 25 años después de su salto a la fama en la primera edición de 'Operación Triunfo', uno de los días más emocionantes de su carrera musical este lunes, al ser elegido junto a Diana Navarro y Daniel Diges para cantar frente al Papa León XIV en el multitudinario acto que el Sumo Pontífice ha protagonizado con más de 70.000 fieles en el estadio Santiago Bernabéu para celebrar su fe entre rezos, música y danza, con motivo de la histórica visita del Santo Padre a España. "Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre", ha expresado Bustamente tras la actuación.

Una actuación en la que los artistas han hecho un alarde de voz, carisma y profesionalidad mientras entonaban 'Alza la mirada', el himno oficial de la visita del Papa a nuestro país junto a decenas de bailarines vestidos en amarillo y blanco -los colores del Vaticano- con el público entregado aplaudiendo sin parar, como también ha hecho Robert Prevost, ante este homenaje tan especial que recordará para siempre su paso por España.

Y aunque en el Santiago Bernabéu la prensa no ha tenido ocasión de hablar con Bustamante para saber cómo se ha sentido al cantar frente al Sumo Pontífice, el artista cántabro sí ha querido dedicar unas palabras a sus seguidores y, todavía en el coche camino a su casa tras su aplaudida actuación -en la que además de su voz ha destacado su perfecta sintonía con Diana Navarro y Daniel Diges- ha confesado que "lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre".

"Muchisimas gracias Madrid por el cariño. Ha sido muy especial cantar delante del Papa en el Bernabéu... ¡Guau! Sigo emocionado. Muchos besos" ha expresado visiblemente conmovido, consciente de que su nombre pasará a la historia después de este día.