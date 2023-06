El debate de investidura de Buruaga será el 29 y 30, aunque se prevé que lo logre el 3 de julio

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer intento de la popular María José Sáenz de Buruaga para ser investida presidenta de Cantabria será los días 29 y 30 de junio, fechas en las que se ha fijado el debate de investidura, si bien es casi seguro que, al no tener la mayoría absoluta que se requiere en primera votación, tendrá que esperar para lograrlo a una segunda, que se celebrará el 3 de julio y en la que le bastará con una mayoría simple.

Por ahora, Buruaga solo tiene garantizado el voto a favor de los 15 diputados del PP, con lo que no tendría la mayoría absoluta requerida para ser investida en primera votación. Del resto de grupos, el PRC ya ha confirmado que se abstendrá en base al acuerdo firmado con los 'populares', y el PSOE votará en contra.

En cuanto a Vox, lo único que ha confirmado este partido es que no votará a favor, al no haberse aceptado por parte del PP la propuesta de un Gobierno en coalición, pero no había decidido si se abstendrá o votará en contra.

Así las cosas, en esa primera votación, Buruaga solo lograría 15 de los 35 votos de la Cámara, con lo que tendría que ir a una segunda votación que se celebrará el 3 de julio.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Cantabria ha fijado este lunes la fecha del primer debate de investidura una vez finalizado el periodo de consultas que la que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), se ha reunido con los cuatro grupos parlamentarios (el viernes con PP, PRC y Vox y hoy con el PSOE).

En declaraciones a la prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa, González Revuelta ha explicado que ha propuesto que Buruaga sea quien vaya a la sesión de investidura después de que, a la vista de lo transmitido por los distintos grupos de la Cámara, la dirigente popular "está en condiciones" de poder ser investida presidenta del Gobierno de Cantabria en los próximos días.

LA INVESTIDURA

El pleno de investidura se iniciará este jueves 29, a las 12.00 horas, con la intervención de la candidata a la Presidencia y continuará el viernes 30, a las 10.00 horas, con las intervenciones de los portavoces.

A continuación se procederá a la votación de los grupos a la investidura de Buruaga.

González Revuelta ha señalado que, "previsiblemente, si no hay un cambio en los planes de los distintos grupos", tendrá que celebrarse otra sesión el lunes 3 (deben pasar 48 horas entre una votación y la otra), en la que Buruaga podrá ser elegida presidenta del Ejecutivo ya que solo se precisa esa mayoría simple.