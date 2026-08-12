Una decena de carreteras y viales cortados y restricciones y desvíos en media docena por el eclipse en Cantabria

Inforamción de cortes de circulación y restricciones de tráfico en carreteras cántabras por el eclipse - 112

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una decena de carreteras y viales de Cantabria están totalmente cerrados al tráfico este miércoles, 12 de agosto, por el eclipse solar, y además hay media docena de vías con restricciones o desvíos.

Se han realizado en el marco del operativo preventivo del fenómeno astronómico, que será visible en toda la comunidad autónoma, ha informado el Servicio de Emergencias.

La interrupción del tráfico es total en los accesos a Fuente del Chivo (CA-916), en Alto Campoo; al mirador de Peña Cabarga, en Medio Cudeyo (CA-412); al faro de Ajo, en Bareyo (en el vial de acceso y desde la rotonda de la playa de Cuberrís en la CA-446); a Gerra y La Revilla (CA-131), en San Vicente de la Barquera; en seis accesos al monte La Picota desde Mortera (CA-303), en Piélagos; desde dos calles de Suances (Madrid y Sobremar) que llevan al faro de la localidad; y en la carretera que sube al monte Ibio, así como el vial por el que se accede el faro de Cabo Mayor, en Santander.

Se trata de cierres preventivos, por concentración de visitantes, que en algunos casos como en Peña Cabarga se va a prolongar 24 horas, en los que se hacen controles de acceso para la observación o solo pueden pasar vehículos de servicios esenciales o de emergencias.

Además, hay entrada restringida para los mismos en la costa de Liencres, restricciones de acceso a La Picota desde Boo, o sentidos únicos de circulación, como a la playa de Tagle en Suances o en un tramo de la carretera que va Valdáliga a San Vicente de la Barquera.

Desde el 112 vienen aconsejando a la población que para disfrutar del eclipse se prioricen zonas cercanas a las que se puedan ir a pie o en transporte público así como planificar el lugar y desplazamiento antes de salir de casa.