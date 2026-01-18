Decenas de personas marchan por el entorno de la ría de Solía para denunciar el impacto de las infraestructuras eólicas - SON GIGANTES

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas sesenta personas --según la organización-- han participado este mediodía en una marcha convocada por la Plataforma Son Gigantes por el entorno de la ría de Solía, que bajo el lema 'Solía no se expolia', ha buscado denunciar y dar a "comprender" el alcance de las infraestructuras de evacuación eléctrica proyectadas en este espacio y que están vinculadas a diversos parques eólicos como Astillero I y II, actualmente en información pública.

En una mañana lluviosa, la iniciativa se ha desarrollado a lo largo de un recorrido de aproximadamente un kilómetro, con salida desde la Electra de Viesgo en el mismo Astillero.

Durante el trayecto, los asistentes se han detenido en distintos puntos para situar las subestaciones proyectadas: la primera, en la parcela donde se prevén las subestaciones de los polígonos eólicos Briesa y Las Américas; la segunda, en el entorno de Benavieja; y la tercera, en la zona vinculada a Astillero I y II.

Desde la Plataforma se ha puesto el foco en la "ausencia" de una evaluación ambiental conjunta de estas infraestructuras de evacuación y en el "riesgo" que supone concentrarlas en un espacio natural "sensible, próximo a zonas habitadas y con distintas figuras de protección ambiental".

Un impacto, ha alertado, que crecería de forma significativa si prosperan Astillero I y II, ya que la evacuación de la energía que proyecta por 35 aerogeneradores (más de 156 MW) se canalizaría a través de este ámbito, "incrementando la presión sobre un mismo corredor territorial".

Según Raúl Magni Hontañón, miembro del colectivo ciudadano, la construcción de nuevas subestaciones "saturaría un espacio ya cargado de torres y cableados eléctricos", protegido por el POL, y supondría además la ocupación de grandes superficies --en torno a 8.500 metros cuadrados--.

Por último, Son Gigantes ha subrayado que este tipo de infraestructuras introduce "transformaciones difícilmente reversibles", que condicionan el uso del suelo "durante décadas".

La marcha se enmarca en una agenda de acciones que incluye charlas informativas, proyecciones documentales y la recogida de alegaciones contra Astillero I y II hasta el 3 de febrero, con el apoyo de seis ayuntamientos y la colaboración de decenas de establecimientos en 16 localidades.

Estos proyectos, publicados en el BOC el 23 de diciembre, contemplan una potencia de 90 y 66,5 MW --de tramitación estatal--, respectivamente, e infraestructuras comunes de evacuación. Están promovidos por la empresas Green Devco Energy 10, S.L.U., y Green Devco Energy 8, S.L.U.

En total, incluyen 35 aerogeneradores de 113 metros de altura, con una inversión de 176,27 millones de euros, y afecta a los municipios de Liérganes, Penagos, Miera, San Roque de Río Miera, Villafufre, Santa María de Cayón, Saro, Villaescusa y El Astillero.