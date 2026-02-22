Decenas de personas protestan en La Braguía contra el Teleférico Mirador del Pas - LA VELORTA

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han participado este domingo en la ruta y concentración celebradas contra el Teleférico Mirador del Pas, que el Gobierno de Cantabria ha proyectado en el lugar y cuyo proyecto y estudio de impacto ambiental salieron a información pública en enero.

Durante la protesta, que ha tenido lugar en el mirador del puerto de La Braguía, se han leído carteles con frases como "Teleférico=Deuda pública y beneficios privados", "No al engaño de La Engaña" o "¡No al teleférico! Las montañas y los valles se caminan".

Así diversos colectivos han mostrado su rechazo al modelo de concesión privada propuesto por el Gobierno regional, que busca una inversión de 23 millones de euros en este entorno natural.

En el manifiesto leído han denunciado que el proyecto: "No cuenta con la gente, es inviable económicamente, privatiza beneficios y socializa riesgos, está fragmentado ilegalmente, destruye el medio ambiente, genera problemas transfronterizos, amenaza nuestra cultura y se opone a la protección real del territorio".

Asimismo, han reivindicado "una participación ciudadana real, un modelo de turismo sostenible, inversión en sanidad y transporte público, protección del paisaje y la biodiversidad, respeto a nuestra cultura y transparencia y rendición de cuentas".

Por ello, han hecho un llamamiento "a todas las personas de Cantabria y a todas aquellas que se sientan afectadas y parte del cambio: esto no es solo un problema de Vega de Pas. Es un problema de modelo. De cómo queremos que se gestione nuestro territorio, nuestro dinero público, nuestro patrimonio natural y cultural".

Por su parte, la portavoz de La Velorta, Marina Sainz de la Maza, ha denunciado que el proyecto no cuenta con un estudio de viabilidad económica que justifique las cifras planteadas y ha criticado que "nadie a consultado a los vecinos", al no haber "garantizado una participación ciudadana y un diálogo real con el territorio".

En este sentido, ha criticado la "presión" sobre el territorio, que augura "más de 200.000 visitantes anuales", mientras que actualmente la Mancomunidad de Los Valles Pasiegos recibe "en torno a 70.000", unas cifras que convertirían el turismo pasiego en "insostenible", ha dicho.

Además, ha puesto en duda la fórmula legal elegida y la "renuncia" del Ejecutivo regional a realizar este proyecto a través de Cantur, que "ya sabe lo que es gestionar una infraestructura como esta en Fuente Dé". En esta línea, ha calificado de "fraude de ley" la fórmula jurídica elegida y ha indicado que la "fragmentación" del proyecto ha sido denunciada ante la Justicia.

Previamente, han realizado la ruta de las cascadas de Yera, en el Túnel de La Engaña, con la que han recorrido una distancia de ocho kilómetros y 200 metros de desnivel, desde el Enverao hasta los Barracones.

Los colectivos firmantes son: La Velorta, Cantabria No se Vende, Plataforma en Defensa de las Merindades, La Bardal, CSC Espacio Abierto, Son Gigantes, Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, Memoria Viva de los Pueblos, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio.