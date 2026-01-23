La Delegación en Cantabria emite más de 3.200 firmas electrónicas en 2025 con 'La Administración Cerca de Ti'

El delegado visita la sesión del programa ‘La Administración Cerca de Ti’ que se ha desarrollado en la UC para alumnos del Programa Senior. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empleados públicos de la Delegación del Gobierno en Cantabria han emitido en 2025 más de 3.200 firmas electrónicas a los cántabros que han participado en las más de 100 sesiones del programa 'La Administración Cerca de Ti' que se han desarrollado en municipios, asociaciones o la universidad.

Así lo ha destacado el delegado, Pedro Casares, este viernes en la visita que ha realizado a la sesión del programa 'La Administración Cerca de Ti' que se ha desarrollado en el Salón de Actos de las Tres Torres de la Universidad de Cantabria (UC) para alumnos del Programa Senior.

Casares ha detallado que 2025 se ha cerrado con 101 visitas, 50 de ellas a municipios de menos de 8.000 habitantes, y el resto a asociaciones y diferentes colectivos, como es el caso de los universitarios.

Según ha indicado, en estas visitas los empleados públicos explican a los ciudadanos la importancia de la AGE y todos los trámites que pueden realizar con el certificado digital o Clave, como descargar certificados o el empadronamiento, realizar trámites con la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico (DGT), así como consulta el estado de cualquier procedimiento.

El delegado ha destacado que "Cantabria es una de las comunidades autónomas más avanzadas de toda España" en el programa de 'La Administración Cerca de Ti' porque "todos los meses es de las que más certificados electrónicos emite y visitas realiza en el territorio".

Así, ha manifestado que se está cumpliendo el objetivo de acercar la administración al territorio, especialmente a la Cantabria rural, y reducir la brecha digital.

"Empezamos un nuevo año con más sesiones de 'La Administración Cerca de ti' para seguir fortaleciendo la cercanía de la AGE y de la Delegación del Gobierno en Cantabria con la ciudadanía", ha indicado.

Todas aquellas administraciones, organismos, entidad o asociaciones que estén interesadas en el desarrollo de alguna sesión de 'La Administración Cerca de Ti' pueden contactar en el correo electrónico cercadeti.cantabria@correo.gob.es