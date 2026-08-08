Delegación y DGT recomiendan planificar el desplazamiento a las zonas de visualización del eclipse

Eclipse total de sol.-ARCHIVO - CMM PLAY

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria y la Jefatura Provincial de Tráfico recomiendan planificar los desplazamientos a las zonas de visualización del eclipse total de sol que podrá observarse en su totalidad en la comunidad autónoma el próximo miércoles 12 de agosto y extremar la precaución al volante.

El delegado, Pedro Casares, ha señalado en nota de prensa que la comunidad autónoma es una de las zonas del país donde mejor podrá visualizarse este fenómeno astronómico y, por ello, se estima que puedan registrarse muchos desplazamientos por las principales vías de comunicación y también una importante intensidad de tráfico en carreteras secundarias, especialmente las que se dirigen hacia los puntos de observación preferentes establecidos por el Gobierno autonómico (Peña Cabarga, Costa Quebrada, Suances, Bareyo y Valderredible).

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una serie de recomendaciones y ha advertido de que los desplazamientos hacia estas zonas preferentes pueden provocar importantes concentraciones de vehículos y que el regreso simultáneo tras concluir este fenómeno astronómico puede provocar retenciones, especialmente en las vías secundarias.

De ahí que, en algunas carreteras, se han establecido restricciones en coordinación con el Ejecutivo cántabro para la jornada del eclipse y la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad suspenderá las obras en ejecución para facilitar la movilidad y minimizar en lo posible las afecciones.

Casares ha indicado que se han incrementado hasta más de 550 los efectivos de organismos del Gobierno de España que participarán en Cantabria en el dispositivo del día del fenómeno, que contará con personal de Policía Nacional y Guardia Civil, de Protección Civil, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, la Demarcación de Carreteras del Estado, la DGT, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la propia Delegación del Gobierno.

RESTRICCIONES EN CARRETERAS

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha informado de las restricciones que se establecerán en carreteras, que son: en la CA-916 desde punto kilométrico (pk) 0.0 hasta Fuente del Chivo que está cerrada a todo tipo de vehículos desde el pasado 5 de agosto hasta las 23.59 horas del día 13. También estará prohibido el paso en la CA-412 desde el pk 0.700 hasta el Mirador Peña Cabarga desde las 9.00 horas del 12 hasta las 9.00 horas del día siguiente.

Igualmente, estará cerrado el tramo entre el pk 2.300 (Rotonda acceso Playa Cuberris) hasta el pk 5.100 (Faro de Ajo) de la CA-446 en horario comprendido entre las 8.00 y las 23.59 horas del día 12 de agosto.

Por su parte, todo el recorrido de la CA-236 Valdáliga-San Vicente de la Barquera tendrá un único sentido de circulación entre las 14.00 y las 23.00 horas del 12. En concreto, el carril derecho sentido a San Vicente será para circular, disponiéndose del carril izquierdo en exclusividad para servicios de emergencia, siempre en el sentido establecido.

Y en la vía de acceso a Gerra y La Revilla desde pk 29.400 de la CA-131 estará cerrada al tráfico desde las 14.00 a las 23.00 horas de esa jornada. Vía secundaria de evacuación.

Asimismo, podrán establecerse otras medidas puntuales de regulación de la circulación con limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN Y PESADOS

Además, la DGT recomienda a los vehículos de distribución alimentaria que, en la medida de lo posible, realicen sus viajes durante la mañana del día 12, evitando circular por la tarde en los entornos de los puntos de observación preferente y las vías de alta capacidad.

Del mismo modo, también se recomienda a otros vehículos pesados (MMA>7500 kg) que realicen sus desplazamientos evitando las franjas horarias próximas al inicio y fin del eclipse.

Otras recomendaciones emitidas por la DGT son evitar desplazamientos innecesarios; planificar el viaje con suficiente antelación; elegir un lugar adecuado para observar el eclipse; prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzada para ver el fenómeno; extremar la atención al volante; prestar especial atención a usuarios vulnerables y peatones; planificar el regreso; respetar las medidas especiales de circulación y consultar información oficial antes y durante el viaje.

REFUERZO EN RENFE Y RECOMENDACIONES A EMBARCACIONES

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo especial para gestionar la movilidad durante el día del eclipse, especialmente en las zonas donde se podrá ver en su totalidad como es el caso de Cantabria.

Así, en la región, Renfe reforzará los servicios de trenes de Cercanías y Media Distancia, también se desplegarán dos embarcaciones de Salvamento Marítimo del Centro de Coordinación de Santander y el helicóptero permanecerá de guardia en base para poder atender cualquier incidencia.

Además, desde la Dirección General de la Marina Mercante, se ha emitido una resolución con recomendaciones dirigidas a los patrones y usuarios de embarcaciones de recreo que se hagan a la mar durante la jornada del eclipse. Y es que ese día se prevé una concentración de embarcaciones en los puntos de visualización clave, entre los que se encuentra Santander.