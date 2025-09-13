La Delegación del Gobierno abrirá sus puertas este domingo en recuerdo a Agustín Ibáñez

Archivo - La Delegación del Gobierno en Cantabria.- Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Cantabria abrirá sus puertas al público este domingo, 14 de septiembre, para recordar a Agustín Ibáñez, quien estuvo al frente de la institución de 2004 a 2011 y falleció este viernes a los 72 años.

La sede la Delegación, ubicada en la avenida Calvo Sotelo 25 de Santander, permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 horas para que la sociedad cántabra pueda mostrar sus condolencias al exdelegado del Gobierno en Cantabria.

También se pondrá a disposición de los asistentes un libro de condolencias para que todo aquel que lo desee pueda dejar unas palabras de recuerdo al expolítico cántabro, natural de Santoña.