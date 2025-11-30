La Delegación del Gobierno asegura que la carretera donde han fallecido los tres jóvenes está en buenas condiciones - NACHO CUBERO EUROPA PRESS

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado a Europa Press que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Cabezón de la Sal, está en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a Villanueva de la Peña-, ha sido reformado "hace unos años" en el marco de una serie de actuaciones que han realizado diferentes administraciones.

Por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.