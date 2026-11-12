La Delegación del Gobierno continúa con las actividades de 'España en Libertad' con una mesa redonda en la UC

Mesa redonda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) del programa ‘España en Libertad. 50 años’. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria continúa con el ciclo de actividades del programa 'España en Libertad. 50 años' con la organización de una mesa redonda en Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC).

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha asistido este jueves a escuchar el análisis del 'Código Penal y democracia en España' por parte de tres catedráticos de diferentes universidades españolas.

En un comunicado, la Delegación ha subrayado que las ponentes han sido las catedráticas de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, Paz Lloria García; de la Universidad de Cádiz, Esther Hava García; y de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Baucells Lladós.

Moderados por el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, han departido y analizado la evolución del Derecho Penal en nuestro país durante los 50 años de democracia.

Casares ha destacado la importancia de estas actividades con motivo de los 50 años de democracia en España, que permiten poner en valor la evolución en diferentes sectores y ámbitos sociales, en este caso el Derecho Penal, desde cuya perspectiva también se pueden ver "los cambios que se iban produciendo en nuestro país".