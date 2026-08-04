La Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio por la víctima de Perines

Minuto de silencio por la mujer asesinada en Perines. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha guardado este mediodía un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio de Igualdad, la mujer de 27 años presuntamente asesinada el pasado 31 de julio en Santander por su pareja, de 39 años.

El delegado, Pedro Casares, ha encabezado este minuto de silencio a las puertas de la sede de Calvo Sotelo, en el que ha participado la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Diana Mirones, y personal de la institución y de otros organismos del Estado en la comunidad.

También han tomado parte en este acto de repulsa efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil encabezados por responsables de ambos cuerpos.

Casares ha expresado su más absoluta condena y su total rechazo ante este nuevo asesinato, que "nos golpea muy cerca", y ha trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas.

"Cada siete días una mujer ha sido asesinada en nuestro país en 2026, son cifras escalofriantes que nos golpean de lleno y muestran la crudeza de la lacra de la violencia machista", ha lamentado.

Y es que, con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 33 en 2026 y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende ya a 23 en 2026 y a 533 desde 2013.

UNIDAD DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

El delegado ha pedido unidad a todas las administraciones para coordinar todos los recursos, lograr que cada vez denuncien más mujeres y poder protegerlas. "Es la tarea más urgente de una democracia, que las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo en nuestro país", ha recalcado.

Casares ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas y los 365 días del año.

Por otro lado, ha indicado que en una situación de emergencia también se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.