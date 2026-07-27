La Delegación del Gobierno mantendrá el dispositivo para evitar el 'macrobotellón' de El Puntal los sábados de agosto

Archivo - Playa del Puntal,en Somo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado que el dispositivo policial para evitar el 'macrobotellón' en El Puntal se mantendrá durante todos los sábados de agosto.

En un audio enviado por la Delegación, Casares ha elogiado el funcionamiento del dispositivo durante este fin de semana, que ha contado con unos 50 agentes.

"El dispositivo que habíamos desplegado desde la Delegación del Gobierno ha funcionado y hemos conseguido evitar que se produjesen esas imágenes lamentables de años anteriores de miles de personas bebiendo en el 'macrobotellón' de El Puntal", ha señalado.

Por esta razón, la Guardia Civil y la Delegación han acordado que pondrán en marcha un dispositivo preventivo para evitar posibles quedadas los sábados de agosto.

También Casares ha precisado que, aunque no le consta que haya alguna reunión formal o informal por redes, estará en contacto permanente a través del servicio marítimo de la Guardia Civil para, en caso de detectarse, activar esas medidas de control en las lanchas otros días.

El delegado ha querido agradecer la implicación de la Guardia Civil en el dispositivo y a las tres empresas de lanchas que prestan servicios en las playas de Pedreña, El Puntal y Somo, además de al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar con su servicio de Policía Local.