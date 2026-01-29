La Delegación del Gobierno reforzará con casi cien efectivos la seguridad en Santoña durante el Carnaval

Archivo - Carnaval de Santoña - AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria, a través de la Guardia Civil, reforzará un año más, en esta ocasión con casi un centenar de efectivos, la seguridad en el municipio de Santoña durante la celebración de sus tradicionales fiestas de Carnaval, unos festejos que el Gobierno de España ha declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presidido este jueves la Junta Local de Seguridad de Santoña junto al alcalde del municipio, Jesús Gullart, un encuentro en el que se ha coordinado el dispositivo de seguridad para estas fiestas y en el que intervendrán la Guardia Civil y la Policía Local.

Los Carnavales de Santoña, que se celebran en este 2026 desde el 30 de enero al 28 de febrero, son una de las celebraciones que más personas concentran en Cantabria lo cual exige llevar a cabo una serie de medidas preventivas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se desarrollen con normalidad y tranquilidad, ha explicado la Delegación del Gobierno.

Por ello, el plan de seguridad contempla el refuerzo del número de agentes de la Guardia Civil, con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santoña (ETPJ) con una Unidad Canina de perros antidroga del Servicio Cinológico, así como miembros de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Seguridad Ciudadana y del Servicio Fiscal.

El plan mantiene la estructura de ediciones anteriores y durante el fin de semana de mayor presencia de personas en los carnavales, del jueves 12 de febrero al domingo 15, se reforzará la seguridad en los lugares considerados como estratégicos.

También se ha establecido la presencia activa de los agentes de Tráfico, que trabajarán para evitar la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Tanto el delegado del Gobierno como el alcalde han destacado la colaboración y coordinación permanente de la Guardia Civil y la Policía Local en Santoña, especialmente en acontecimientos de este tipo.

En la Junta Local de Seguridad también se han analizado los datos de seguridad y Casares ha destacado la reducción de un 3,57% de las infracciones penales en el municipio en comparación con 2024, un descenso impulsado por la caída de un 21,7% de la ciberdelincuencia en el conjunto del año.

En la reunión, celebrada en el Ayuntamiento, también ha participado el teniente coronel de la Guardia Civil Julio Postigo y otros mandos del cuerpo, así como responsables de la Policía Local.