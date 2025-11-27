Delegación del Gobierno trabaja para que la afección del tren a Bilbao en el territorio cántabro sea "la menor posible"

Una de las alternativas estudiadas para el tren Santander-Bilbao - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria va a trabajar "desde ya" para que la afección del tren Santander-Bilbao en el territorio regional sea "la menor posible" y ha asegurado que el Ejecutivo central va a ser "sensible" con todas las alegaciones que se presenten. En este sentido, ha trasladado un mensaje "de tranquilidad y de confianza" a los vecinos afectados.

Así lo ha manifestado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa sobre la "preocupación" de alcaldes y vecinos por que ese trazado parta "municipios en dos" y "se paralicen trámites urbanísticos".

Casares ha compartido dicha "preocupación" y dice tener "máxima sensibilidad" con las demandas de los alcaldes y los vecinos de los municipios afectados.

Ha indicado que desde la Delegación del Gobierno están trabajando y reuniéndose con los distintos alcaldes --hoy mismo con la regidora del Medio Cudeyo, María Higuera (PRC)-- para "escuchar sus propuestas y las principales reivindicaciones que tienen".

Además, ha subrayado que el proyecto se encuentra en "una fase muy temprana", en la que hay dos alternativas sobre las que se va a trabajar y, por tanto, "ni siquiera está definida cuál será la alternativa que finalmente se ejecute".

Así, ha señalado que los dos trazados que aparecen en el proyecto están en "una fase muy preliminar, con una visión muy global que, incluso, puede variar una vez que se produzcan todos los procedimientos y finalmente vaya a ejecutarse esa obra".

De esta forma, ha apuntado que en esta fase de exposición pública del proyecto todos los vecinos y administraciones que están afectados pueden presentar alegaciones y, en función de ello, el Gobierno de España tendrá "una visión más global del terreno".

"Estamos en una fase muy inicial y, por supuesto, el Gobierno de España va a ser sensible con todas las alegaciones que se presenten y, de hecho, estamos teniendo también esas reuniones preliminares con los 15 ayuntamientos que están afectados", ha insistido.

Finalmente, Casares ha destacado que este proyecto "estratégico", que permitirá la conexión de Santander con Bilbao y también "en buena medida" la conexión europea por vía ferroviaria, es demandado por "todos" los agentes políticos y sociales de la comunidad autónoma.

El delegado ha hecho estas declaraciones antes de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el edificio Macho.