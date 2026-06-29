Delegación no tiene constancia de cántabros fallecidos, desaparecidos o repatriados por los terremotos de Venezuela

Estado de algunos edificios tras los terremotos de Venezuela - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno no tiene constancia de ningún cántabro fallecido, desaparecido o repatriado por los terremotos del pasado jueves en Venezuela.

"No nos ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores que pueda haber algún cántabro en esa situación", ha señalado este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, a preguntas de los medios, si bien ha asegurado que desde esta institución estarán "muy pendientes" de la evolución de los hechos porque "todavía hay muchas personas desaparecidas".

Casares ha querido transmitir un mensaje de "solidaridad y apoyo" al pueblo de Venezuela en estas circunstancias "terribles y dramáticas". "Han conmocionado al mundo", ha subrayado.

El delegado ha destacado que Venezuela "es un país hermano" y que "muchísimos venezolanos también viven con nosotros, así que también todo el cariño y el apoyo".

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores correspondientes a ayer domingo por la tarde, nueve españoles han muerto en los terremotos y 152 personas están desaparecidas, que son 21 desparecidas más respecto a primera hora del domingo.

Casares ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de la presentación de los nuevos guardias alumnos en prácticas.