El delegado del Gobierno da la bienvenida a los 77 nuevos agentes que se incorporan hoy a la Guardia Civil en Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha dado la bienvenida a los 77 nuevos agentes de la Guardia Civil, 22 más que el año pasado, que se incorporan este lunes en prácticas para reforzar los distintos puestos del cuerpo en la comunidad durante los próximos diez meses y les ha deseado "todos los éxitos" en su desarrollo profesional.

Casares ha recibido a los nuevos efectivos en la Comandancia de Campogiro en el día de su incorporación, en un acto en el que también ha participado el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo.

El delegado del Gobierno ha detallado que estos 77 nuevos agentes se repartirán entre una veintena de puestos de toda Cantabria y todos prestarán servicio en los puestos de seguridad ciudadana. Además, ha puesto de relieve que cerca de un 30% son mujeres, 21 en total, un porcentaje más alto que la media habitual de las que integran el cuerpo.

El mayor número de incorporaciones se producirá en los puestos de Castro Urdiales y Camargo, con 10 nuevos agentes cada uno. También se sumarán seis al de Santoña y cuatro a los de Astillero, Laredo, Noja, Reinosa o Torrelavega.

Tras un primer año de formación en la Academia de Cabos y Guardias ubicada en Baeza (Jaén), estos agentes inician hoy mismo un periodo de prácticas en unidades que se prolongará durante 40 semanas, hasta mayo de 2027, desarrollando tareas de seguridad ciudadana.

El representante del Estado en la comunidad ha destacado que su llegada se produce en un momento "muy importante" para Cantabria al coincidir con el inicio de la temporada turística, con lo que supone una "extraordinaria noticia que refuerza el compromiso del Gobierno de España con la seguridad".

"Con este aumento de efectivos en los puestos distribuidos por la geografía cántabra, la Guardia Civil va a mejorar e incrementar sus servicios de prevención que son fundamentales durante estos meses de verano y la llegada de miles de visitantes a nuestra tierra", ha señalado.

Casares ha subrayado el esfuerzo del Gobierno de España por seguir reforzando la Guardia Civil y ha hecho hincapié en que 2026 es el ejercicio en el que mayor número de plazas se van a ofertar de los últimos 20 años, lo que "se nota en los refuerzos operativos que tenemos en cada comunidad autónoma".

"Si Cantabria es hoy una de las regiones más seguras de España es gracias al trabajo incansable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y eso en buena medida se debe a las convocatorias históricas que en los últimos años está realizando el Gobierno de España", ha recalcado el delegado.

Además de estos 77 guardias civiles en prácticas, ha destacado que, con motivo de la Operación Verano 2026, Cantabria volverá a contar con refuerzos de unidades de reserva y control del orden público, especialmente en aquellos eventos festivos en los que se prevea una mayor afluencia de personas, o en otros en que las necesidades del servicio así lo aconsejen.

"Siempre que un ayuntamiento de Cantabria nos pida presencia, ahí estaremos", ha asegurado Casares, que ha agradecido la labor de la Guardia Civil en Cantabria y ha subrayado que se trata de "una de las instituciones más valoradas del país gracias a su enorme trabajo y a su enorme responsabilidad", que "nos llena de orgullo como cántabros".