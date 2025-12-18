Los delitos se reducen más de 31% en Reocín hasta septiembre

Junta Seguridad Reocín - DELEGACIÓN

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales se han reducido más de un 31 por ciento en el municipio de Reocín de enero a septiembre de este año y en comparación con el mismo periodo de 2024, disminución que obedecen tanto a la caída tanto de la delincuencia convencional como de la ciberdelincuencia.

Así lo ha detallado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la Junta Local de Seguridad que ha presidido junto al alcalde, Pablo Diestro, y en la que ha participado también el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo, junto a otros mandos del Cuerpo y representantes de la Policía Local.

En los primeros nueve meses de este ejercicio, en Reocín se ha reducido la criminalidad convencional un 31,17%, al pasar de 247 a 170 infracciones, y la ciberdelincuencia, un 17,31% (de 52 a 43 delitos).

También se han reducido los robos con fuerza en viviendas y establecimientos un 28,5% (pasando de 28 a 20), descenso que los robos con fuerza en vivienda ha sido casi diez puntos superior, del 38,1% (de 21 a 13).

Además, han descendido un 50% los hurtos y un 33% los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias.

Además, en Reocín no se han registrado sustracciones de vehículos, ni robos con violencia o intimidación ni ningún delito contra la libertad sexual.

Además, en la Junta Local de Seguridad se han analizado los datos del Sistema VioGén, en el que constan 14 casos activos en el municipio y de cuyo seguimiento se encargan tanto la Guardia Civil como la Policía Local, ha informado la Delegación en una nota.