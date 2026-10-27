Denunciada una empresa cántabra al tener un depósito de gasoil en una furgoneta - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado a una empresa cántabra al tener en una furgoneta un depósito de gasoil que usaba para repostaje de maquinaria de obra. Los agentes han constatado deficiencias de seguridad y otras irregularidades relacionadas con impuestos especiales.

Una de sus patrullas Fiscales y de Fronteras detectó la semana pasada una furgoneta en una zona de obras de Medio Cudeyo que le infundió sospechas, por lo que le dieron el alto.

Durante la inspección del vehículo comprobaron, en la parte destinada para la carga, que tenía instalado un depósito con gasoil y con manguera para repostar a otros vehículos, como maquinaria de obras. En ese momento el depósito contenía unos 120 litros de los 240 de capacidad.

Los guardias también observaron que carecía de ciertas medidas de seguridad: el extintor que llevaba estaba caducado, con el consiguiente riesgo tanto para el conductor del vehículo como para otras personas ante un posible accidente, y no se acreditó que el depósito estuviera registrado, además de que hacía más de 10 años que no pasaba las inspecciones perceptivas.

Tampoco se pudo acreditar con documentos la trazabilidad del gasoil que transportaba, ni la autorización para operar con gasóleo bonificado; hechos que pueden constituir infracciones relacionadas con los impuestos especiales.

Los agentes han denunciado las posibles infracciones a la Agencia Tributaria y a Industria de Cantabria.