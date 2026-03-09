Denunciada una veintena de personas este fin de semana en Santander por beber en la calle

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a 23 personas por beber en la calle, así como a tres negocios de hostelería por incumplir la normativa y a los responsables de tres viviendas por molestar al vecindario con fiestas caseras.

Además, se investiga a dos conductores --dos hombres de 53 y 40 años-- por sendos delitos contra la seguridad vial tras haber triplicado la tasa de alcohol permitida.

Ambos fueron sorprendidos circulando ebrios en la madrugada del domingo: el de 53 años en un control preventivo en la calle José Hierro, mientras que al de 40 los agentes le solicitaron la realización de la prueba tras haber dado "un bordillazo" en la calle Vargas.

Por otra parte, durante el fin de semana, dos motoristas, de 56 y 69 años, resultaron heridos tras sendas colisiones contra turismos y también un hombre de 51 años que fue atropellado en la madrugada del sábado fuera del paso de peatones en la calle Valliciergo.

Los agentes solicitaron la prueba de alcoholemia a ambas partes y resultó positiva en el caso del peatón.