Denunciadas dos mujeres por hacer de guías turísticas sin autorización en Santander

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 36 y 53 años, han sido denunciadas en Santander por realizar un tour turístico como guía con varias personas sin autorización.

La Policía Local denunció a ambas implicadas el pasado miércoles, la primera a las 11.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y la segunda a las 11.20 horas en la calle El Mercado, ha informado en un comunicado.

Los agentes las identificaron y denunciaron por la realización o prestación de servicios o actividades turísticas sin tener la preceptiva autorización, otorgada por la Consejería del ramo, para ejercerlas.