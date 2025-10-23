Denunciado el conductor de un patinete eléctrico que dio positivo en alcohol y drogas y que llevaba hachís

Archivo - Imagen de archivo de un patinete eléctrico en circulación. - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado al conductor de un patinete eléctrico, de 32 años, que dio positivo en alcohol y drogas y que llevaba hachís.

Sobre las 20.15 horas de este miércoles, en la calle El Castro, los agentes solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor de un patinete eléctrico, al que habían interceptado por una infracción contra las normas de circulación.

La prueba resultó positiva, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo contra el sujeto.

Además, tras incautarse de un trozo de hachís que llevaba el hombre, le realizaron la prueba de sustancias estupefacientes, que dio positivo en THC, por lo que incoaron un segundo expediente administrativo.