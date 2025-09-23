Denunciado en Santander un conductor positivo en drogas y que llevaba hachís, que circulaba sin carné, ni seguro, ni ITV

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado este lunes a un conductor que dio positivo en THC y que llevaba un trozo de hachís, que había perdido los puntos del carné y cuyo vehículo no tenía ni seguro ni ITV.

Sobre las 18.15 horas, en la calle Los Portuarios, los agentes interceptaron y solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 21 años, al que habían visto circular por la calle Repuente cuando sabían por intervenciones anteriores que había perdido la vigencia del permiso de conducir.

Una vez identificado, comprobaron que efectivamente había perdido todos los puntos por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Durante la actuación se le encontró un trozo de hachís y dio positivo en THC, por lo que fue denunciado y se incoó expediente administrativo.

El vehículo también fue denunciado administrativamente por no tener el seguro obligatorio en vigor y por tener la ITV caducada.