Denunciado en Santander un conductor positivo en THC y anfetaminas que además llevaba hachís y marihuana

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha denunciado al conductor de un turismo, de 48 años, que dio positivo en THC y anfetaminas y que llevaba hachís y marihuana.
Sobre las 20.10 horas del martes, en un control en la Calle Alta, los agentes solicitaron al conductor de un coche que realizara prueba de sustancias estupefacientes, que dio positiva en THC y anfetaminas, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo.
Además, en la actuación, los policías se incautaron de una navaja, un trozo de hachís y varios cogollos marihuana que llevaba, por lo que instruyeron acta de intervención-denuncia.
El vehículo también fue denunciado por carecer del seguro obligatorio en vigor.