Denunciados 21 conductores de patinetes eléctricos por circular por la acera en Santander

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Santander ha denunciado durante la pasada semana a un total de 21 conductores de patinetes eléctricos por circular por la acera.
Además, los agentes han denunciado a otros 14 conductores de turismos por carecer de seguro, 30 por tener la ITV caducada, 5 por carecer de algún tipo de documentación, 4 por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil y 2 por circular sin el cinturón de seguridad.
Estas denuncias se enmarcan en varios dispositivos de la Policía dirigidos a aumentar la seguridad del tráfico en la ciudad, ha informado en un comunicado.