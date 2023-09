Denunciados ocho hosteleros por diversas infracciones y 27 personas por beber en la calle

El responsable de un establecimiento y un cliente fueron denunciados por fumar en el interior del mismo



SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado en los últimos días a ocho hosteleros de la ciudad por diversas infracciones y, también, durante el fin de semana a 27 personas por beber en la calle y a 12 conductores: a diez por circular bajo el consumo de bebidas alcohólicas y a dos más de sustancias estupefacientes.

Las infracciones de los negocios de hostelería tuvieron que ver con la instalación de elementos no autorizados en la terraza (mesas, sillas, paravientos), música en tono elevado y sin autorización, no presentar la licencia de apertura, no tener visible el cartel anunciador de la misma, dejar abiertas las puertas del local causando molestias a los vecinos, rebasar el horario de cierre y permitir fumar en el interior del establecimiento (un cliente fue identificado y denunciado por este motivo).

Esta última incidencia se produjo en un local de la Avenida del Deporte, mientras que los demás estaban ubicados en las calles La Universidad, Lope de Vega, Montejurra, Miguel de Unamuno, Arrabal, Casimiro Sainz y Paseo de General Dávila.

Por otro lado, a las 15.30 horas del pasado jueves los agentes denunciaron a la persona responsable de un perro que se encontraba en la zona de juego infantil del parque situado en la calle Marqués de la Hermida.