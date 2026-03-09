Desalojadas varias viviendas de un edificio de Noja tras caerse parte del techo en una de ellas

Noja - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de varias viviendas de un bloque de pisos de Noja fueron desalojados a última hora de la tarde del domingo tras haberse desprendido el techo de uno de los inmuebles.

El 112 recibió sobre las 19.45 horas el aviso del desprendimiento del techo en una habitación de una vivienda de este edificio, ubicado en la Avenida del Ris.

Tras ello, se movilizó a los Bomberos del Gobierno de Cantabria, a la Policía Local del municipio y a la Guardia Civil.

Los bomberos inspeccionaron la vivienda y "por seguridad" encargaron a la Policía Local que desalojara al resto de pisos habitados del inmueble, unos "cinco o seis", según han informado a Europa Press fuentes del 112.

Está previsto que este lunes acuda un arquitecto municipal a realizar una valoración del estado del edificio.