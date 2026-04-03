Desalojan a 18 personas de un edificio de Los Corrales de Buelna tras desprenderse un techo

Desalojan a 18 personas de un edificio. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 personas han sido desalojadas de un edificio de seis viviendas de forma preventiva a última hora de esta mañana en Los Corrales de Buelna, tras desprenderse el forjado del techo de una vivienda en la que se estaban llevando a cabo obras.

Como consecuencia del suceso, una persona ha tenido que ser trasladada herida leve al centro de salud sin que su estado revista gravedad, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han ayudado a salir a las dos personas que se encontraban en el piso colapsado y han procedido a cortar los suministros de agua y de gas a la espera de las comprobaciones técnicas.

La Policía Local de Los Corrales de Buelna y Guardia Civil han acordonado la zona y el edificio permanecerá desalojado hasta su evaluación por los técnicos municipales.

En cuanto a las personas evacuadas, se ha ofrecido la posibilidad de gestionarles alojamiento.