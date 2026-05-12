Desarrollo Rural impulsa ocho nuevos proyectos gestionados por el GAL Campoo Los Valles - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha presidido este martes la firma de seis de los ocho nuevos contratos en el marco del Programa Leader Cantabria 2023-2027, que se gestionan a través del Grupo de Acción Local (GAL) Campoo Los Valles.

Estos expedientes movilizan una inversión total de 763.063 euros y conllevan un compromiso de ayudas públicas de 351.345 euros, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los proyectos firmados abarcan una amplia variedad de actuaciones que reflejan la diversidad del tejido económico rural. En el ámbito productivo, destaca la apuesta por el sector forestal con la construcción de una nave destinada al almacenamiento y secado de leña.

También se impulsa la modernización de pequeñas empresas ya consolidadas, como un taller de automoción que incorpora tecnología avanzada para optimizar sus procesos, mejorar la calidad del servicio y aumentar su competitividad.

En el sector servicios se apoyan varias iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, la eficiencia energética y la atención al cliente, como la reforma y ampliación de despachos profesionales dedicados a la asesoría empresarial.

El turismo rural constituye otro de los ejes relevantes, con proyectos que combinan la puesta en valor del patrimonio y la creación de nuevas oportunidades económicas. Entre ellos se encuentra la rehabilitación de una vivienda tradicional para su conversión en alojamiento turístico accesible, así como la mejora de instalaciones de hostelería vinculadas a un laberinto, reforzando una oferta de ocio innovadora en la comarca.

Asimismo, el programa fomenta el emprendimiento y la diversificación económica mediante la creación de nuevas microempresas ligadas a la digitalización y a los servicios de proximidad, como una tienda de informática orientada al asesoramiento personalizado o un taller textil especializado en arreglos y servicios creativos.

Estas iniciativas responden a demandas detectadas en el territorio, al tiempo que generan empleo y contribuyen a fijar población, según el Gobierno.

En conjunto, los proyectos comparten objetivos comunes alineados con la estrategia LEADER como la creación y mantenimiento de empleo, impulso al emprendimiento -con especial de la incorporación de la mujer-, modernización del tejido empresarial, diversificación económica y lucha contra el despoblamiento, todo ello con una creciente incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

IMPORTANCIA DE LOS GAL

Según ha informado el Gobierno, la consejera ha destacado el papel fundamental de los GAL como dinamizadores del territorio, "capaces de identificar necesidades reales y apoyar proyectos que generan empleo, fijan población y diversifican la economía rural".

Asimismo, ha subrayado que las ayudas europeas, como los fondos FEDER, permiten transformar iniciativas locales en oportunidades de desarrollo sostenible; y ha defendido que la colaboración entre administraciones, Europa y el territorio resulta "esencial" para afrontar retos como el cambio demográfico, la transición ecológica o la digitalización.

En el acto de rúbrica, la consejera ha estado acompañada por el presidente del GAL Campoo los Valles, Fernando Franco; la gerente, Vanesa Balaguer, miembros de la Junta directiva del GAL, así como la mayor parte de los emprendedores que reciben la subvención, que se suman a los 11 recientemente firmados en Brañosera, que han supuesto una inversión total de 630.663 euros, de los que 330.438 serán financiados mediante subvenciones del Programa LEADER 2023-2027 con respaldo del Ejecutivo cántabro.