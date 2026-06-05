Desarrollo Rural inicia hoy el pago de 1,1 millones de euros a 489 ganaderos

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SANTANDER 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado este viernes el pago de ayudas al sector ganadero por un importe total de 1,09 millones de euros, destinadas a apoyar la sostenibilidad de las explotaciones y el mantenimiento de la actividad en el medio rural.

Según ha informado el Gobierno, la mayor parte de este importe corresponde al compromiso agroambiental de fomento y gestión sostenible de pastos, que beneficiará a 489 ganaderos, con una cuantía total de 1,07 millones.

Asimismo, se procederá al abono del saldo final del 10% de la ayuda a ganaderos semi-extensivos y extensivos de ovino y caprino de carne, que llegará a 37 benificiarios, por un importe de 13.779 euros.

La ayuda total concedida en esta línea, incluyendo el 90% ya abonado el pasado 7 de abril, asciende a 90.331 euros.

También se hará efectivo el saldo final del 10% de la ayuda a la producción sostenible de leche de oveja y cabra, destinada a 12 ganaderos, por un importe de 4.390 euros. En este caso, la ayuda total alcanza los 27.166 euros, sumando el anticipo del 90% ya pagado el 7 de abril.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha señalado que estas ayudas "garantizan liquidez a las explotaciones y reconocen el esfuerzo de los ganaderos que apuestan por modelos productivos sostenibles y respetuosos con el entorno".

Asimismo, ha destacado que "el sector primario es estratégico para Cantabria y este Gobierno continúa trabajando para mantener la actividad agraria en el medio rural, impulsar prácticas más sostenibles y favorecer la conservación del territorio y la biodiversidad".

Paralelamente, el Ejecutivo autonómico ha solicitado fondos por un importe de 3,78 millones destinados al abono del saldo de distintas líneas y el 100% del 'Compromiso agroambiental. Mantenimiento de hábitats'.