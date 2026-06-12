Desarrollo Rural moviliza cerca de 15 millones de euros en ayudas al sector agropecuario

Archivo - Imagen de archivo de una explotación ganadera cántabra - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria moviliza estos días cerca de 15 millones de euros en apoyo al sector ganadero y al agrario mediante el abono de ayudas y la petición de fondos.

Por un lado, ha iniciado el pago de ayudas destinadas a reforzar la sostenibilidad de las explotaciones y garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural por un total de 3,7 millones de euros. La mayor parte se corresponde al 100% del compromiso agroambiental de mantenimiento o mejora de hábitats y actividades agrarias tradicionales que preservan la biodiversidad, que beneficiará a 878 ganaderos, por 1,1 millones de euros.

Asimismo, se procederá al pago del 30 por ciento de distintos saldos de ecorregímenes, entre ellos el de 'cubierta vegetal espontánea o sembrada', 'espacios de biodiversidad', 'islas de biodiversidad' y 'siembra directa', por un importe de casi 40.000 euros.

En el ámbito ganadero, se realizarán los pagos del 10% final de la ayuda para ganaderos extensivos de vacuno de carne, a 3.063 beneficiarios, por 1,2 millones de euros (el total ha sido de casi 8), y del vacuno de leche, a 763 ganaderos, por 823.638 euros (el total ha superado los 8,1 millones). Además, se incluyen los saldos de ayudas vinculadas al engorde de terneros, tanto sostenible, como en explotación de nacimiento, a 396 ganaderos por un importe de 130.000 euros.

También, se ha abonado ya el saldo del 10% de producción sostenible de proteínas. A esto se añade la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, que llegará a 220 beneficiarios por importe de 370.888 euros.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que estos pagos aportan liquidez al sector y "reconocen el papel clave" de agricultores y ganaderos en la conservación del territorio y la biodiversidad, "dando cumplimiento al calendario pactado con los representantes del sector, abonando todas las ayudas en tiempo y forma".

SOLICITUD DE 11 MILLONES

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico ya ha tramitado la solicitud de 5,8 millones euros correspondientes a distintas líneas de la Política Agraria Común (PAC), como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo complementario; el ecorrégimen de pastoreo; el ecorrégimen de siega sostenible y el ecorrégimen de rotación de cultivos con especies mejorantes.

Adicionalmente, ha solicitado los 5,2 millones de euros destinados a la ayuda para Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN), para garantizar el mantenimiento de la actividad en áreas con mayores dificultades productivas, de la que se beneficiarán todos los agricultores a título principal.

La consejera ha subrayado que esta ayuda resulta "fundamental para asegurar que ninguna explotación pueda quedarse fuera del apoyo económico y que se mantenga la actividad agraria en todo el territorio".