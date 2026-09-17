Desarticulado un punto de venta de droga en Reocín tras dos detenciones - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en Reocín con la detención de un hombre y una mujer, ambos de 50 años y vecinos del municipio, en el marco de la operación CANGRI.

En agosto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega obtuvo los primeros indicios sobre un posible inmueble utilizado para la venta de drogas al menudeo en Reocín y se estableció un dispositivo en el que se recopilaron indicios y pruebas suficientes para confirmar la actividad delictiva en esta vivienda.

A finales de mes se registró el domicilio y los agentes se incautaron de 80 gramos de cocaína, ya preparados en dosis para la venta, básculas de precisión y material de pesaje, útiles para la dosificación y 1.140 euros en efectivo, cuyo origen presuntamente deriva de la venta de estas sustancias.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a los responsables de la vivienda como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Esta operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y patrullas de la Compañía de esta ciudad.