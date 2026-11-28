Cabezas de lista al Congreso por Cantabria. - EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista al Congreso de los principales partidos que concurren en Cantabria a las elecciones generales del domingo, 29 de noviembre, tienen planeado dedicar la jornada de reflexión de mañana a descansar, estar en familia o con amigos, o llevar al perro al veterinario.

Así, la candidata del PP, Isabel Urrutia, pasará el día previo a la cita con las urnas en Santander disfrutando de la compañía de su familia.

También quiere aprovechar para "desconectar y retomar su vida personal", algo que no ha podido hacer aún debido a la campaña electoral, que comenzó el 13 de noviembre.

Su homóloga del PSOE, Susana Herrán, planea dar un paseo por el cargadero de Dícido, en Mioño, acompañada de su familia.

Por su parte, el de Vox, Emilio del Valle, optará por un plan familiar y de descanso para esta jornada de reflexión. Concretamente, estará con su mujer y uno de sus hijos, que ha venido del extranjero para votar.

La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso, Carmen Martín, acudirá por la mañana al veterinario con su perra Isla para quitarla los puntos tras una cirugía. Después, comerá con su familia y, a la tarde, disfrutará con sus amigas "de una cervezuca".

Por último, el candidato de Podemos, Pablo Gómez, pasará la jornada de reflexión descansando en el pueblo de su mujer con su familia y atendiendo la huerta, en la que plantará ajos.