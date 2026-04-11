El descenso de temperaturas se siente en Cantabria, con Reinosa y Tresviso por debajo de los 5 grados

Archivo - Una mujer se briga ante el frío.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El descenso de temperaturas anunciado para este sábado se ha cumplido en Cantabria donde esta tarde se han registrado temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados en localidades como Reinosa y Tresviso, o los han pasado ligeramente como es el caso de San Roque de Riomiera.

En la capital campurriana el mercurio de los termómetros ha marcado a las 17.30 horas 4,5 grados, lo que supone una bajada de 20ºC respecto a la jornada de ayer cuando alcanzó su máxima, 24,2ºC, a las 16.00 horas.

Y la misma temperatura se ha dado prácticamente en Tresviso, donde se ha desplomado a 4,7 grados a las 16.40 horas, cuando a la medianoche llegaba a los 18,5ºC.

También la bajada se ha acusado en San Roque, que igualmente ha experimentado un descenso en las máximas de 20 grados, ya que este viernes disfrutaba de 25,2ºC a las 15.50 horas y de 18,9 a las 00.30. Sin embargo, a las 14.00 ha contado con 5,3ºC, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Sin embargo, estos valores no son los más bajos que ha registrado la comunidad a lo largo de esta tarde, puesto que Alto Campoo y Coriscao, en la vertiente cántabra del Parque Nacional Picos de Europa, han liderado la lista de mínimas regionales con -0,2ºC y se han colado en la nacional en el quinto y sexto puesto, respectivamente, a dos grados negativos del primero que ha sido para Vega de Urriellu, en la parte asturiana de Picos (-2,8ºC).

En el resto de localidades de Cantabria han tenido a primera hora de la tarde valores sobre los 10 grados o por debajo. Es el caso de su capital, Santander, con 10,5 grados; el aeropuerto Seve Ballesteros con 11; Sierrapando con 9,8; Villacarriedo con 9, y Los Tojos con 7,3.