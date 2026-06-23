Desconvocadas las huelgas de basuras en la zona occidental y Bezana tras alcanzar sendos preacuerdos - IU

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de las concesionarias de los servicios de recogida de residuos de la zona occidental de Cantabria y del municipio de Santa Cruz de Bezana ha desconvocado las huelgas que comenzaron el 22 y 15 de junio, respectivamente, tras llegar a un preacuerdo con las empresas adjudicatarias.

Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press, el responsable la Federación de Hábitat en Cantabria de CCOO, Jesús de Cos, quien ha explicado que la asamblea de trabajadores de Bezana ha aprobado este preacuerdo, mientras que en la zona occidental, en el que están involucrados 18 municipios, se votará hoy a las 19.00 horas.

De Cos ha informado de que las huelgas estaban convocadas por reivindicaciones similares relacionadas con los salarios, la jornada, los descansos y las vacaciones.

"Eran unos conflictos que compartían problemática", ha indicado De Cos, quien ha reconocido que en el preacuerdo en el occidente cántabro con la empresa Oxital se ha conseguido "algo más" de lo que se había pedido.

"Habíamos presentado una subida salarial del IPC de 2025 más dos puntos, y hemos conseguido que el primer año se suba un punto más el IPC, y el siguiente 1,25 más el IPC", ha detallado.

Además, el comité de empresa ha logrado reducir el tiempo para cobrar la media dieta, que ahora se ingresará a partir de las siete horas trabajadas, mientras que antes era después de la octava.

Los permisos retribuidos también han mejorado para los trabajadores de Oxital en la Cantabria occidental, ya que contarán con cinco días cuando tengan un familiar de primer o segundo grado hospitalizado. En caso de hospitalización o enfermedades largas de un trabajador, se cobrará el cien por cien del salario base desde el primer día.

Las vacaciones pasarán de ser de 30 jornadas anuales a 31, y los delegados de personal tendrán 24 horas mensuales para ejercer su función y 12 horas al año para asambleas.

Por otro lado, De Cos se ha mostrado satisfecho porque se ha creado una bolsa de empleo para sustituciones que controlará el comité de empresa, por lo que "no la podrá tocar nadie".

TAMBIÉN SE PARALIZA LA HUELGA INDEFINIDA DE BEZANA

Por otra parte, De Cos ha indicado de que también se ha llegado a un preacuerdo con la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras de Bezana, Agricultores de la Vega de Valencia.

En este sentido, ha lamentado que hasta la fecha los trabajadores de este área tenían "un salario de miseria y solo dos pagas extras", y que este preacuerdo contempla una subida de algo más del cuatro por ciento de la remuneración base y una paga adicional no completa.

Sin embargo, ha matizado que en dos años ya se recibirá, gracias a los aumentos anuales, una tercera paga íntegra.

Asimismo, el comité de empresa ha conseguido que se aumente la subida por antigüedad, y todos los quinquenios, excepto el primero que se mantendrá en un 5 por ciento, tendrán un aumento salarial del 7%.

Por otro lado, el trabajo de los domingos y festivos se verá remunerado con 80 euros cuando antes eran 35.

"Es una subida buena pero venían de una situación lamentable; hemos conseguido que se acerque a la media nacional", ha concluido De Cos.