Un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada será el protagonista del Movember Festival de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Cantabria será escenario el lunes 30 de noviembre del 'Movember Festival 2026', un evento cultural con impacto social organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria en colaboración con la Sociedad Cántabra de Urología (SCU). En su quinta edición, el evento tendrá a Ágatha Ruiz de la Prada como invitada, con el desfile 'Los Hombres de Ágatha' para transmitir una imagen inspiradora de la moda masculina y un mensaje motivacional sobre la salud de los hombres.

Así, esta cita anual enmarcada dentro del movimiento internacional Movember tiene como finalidad promover un cambio de mentalidad respecto a la salud masculina y eliminar tabúes sociales, no solo frente a los cánceres de próstata y testículo, sino también frente a las enfermedades de salud mental y el suicidio.

Una iniciativa conjunta de la Asociación de Creadores de Cantabria y la Sociedad Cántabra de Urología (SCU), promovida por el jefe de Sección del Servicio de Urología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Mario Domínguez, ha informado el Ayuntamiento de Santander.

El experto en diagnóstico y tratamiento de enfermedades urológicas ha asegurado que el movimiento Movember revela la importancia de "atender la salud masculina en todas las etapas de la vida y mostrar, al mismo tiempo, la realidad de los cánceres de próstata y testículo, y la necesidad de cuidar la salud mental".

Al respecto, Domínguez ha recalcado que "la salud mental constituye otra prioridad, porque hablar de salud masculina también significa facilitar que los hombres expresen sus dificultades y pidan ayuda". Y ha apuntado que, según datos del INE, en 2025 fallecieron por suicidio 2.784 hombres, aproximadamente tres de cada cuatro muertes por esta causa.

En este sentido, el Movember Festival está concebido como una campaña de educación sanitaria y sensibilización ciudadana, un evento cultural de participación ciudadana y concienciación social para cambiar la percepción de la salud de los hombres y promover una sociedad más consciente, respetuosa y comprometida. Un proyecto colaborativo respaldado por la concejalía de Salud del Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria y los colegios profesionales de Enfermeras, Farmacéuticos y Médicos.

Entre sus principales objetivos están concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata, el segundo cáncer más frecuente en el varón, del que en 2022 se diagnosticaron en el mundo 1.460.000 casos nuevos y 396.000 fallecieron como consecuencia del mismo, según ha señalado el jefe del Servicio de Urología del hospital Valdecilla, José Luis Gutiérrez.

El también presidente de la Sociedad Cántabra de Urología (SCU) ha indicado que el PSA (antígeno específico prostático) permite un diagnóstico precoz, que no existen programas de screening, y que se realiza lo que se conoce como screening oportunista, que consiste en realizar el mismo en pacientes que acuden al médico por cualquier causa. En España, uno de cada cuatro hombres lo padecerá a lo largo de su vida.

La alcaldesa, Gema Igual, ha remarcado que la detección precoz del cáncer de próstata es "fundamental" para mejorar las posibilidades de tratamiento y curación: "No podemos permitir que el desconocimiento, el miedo o los prejuicios impidan a los hombres prestar atención a su salud", ha destacado.

La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, ha mostrado su satisfacción porque el Paraninfo acoja una iniciativa como el Movember Festival, "que contribuye a concienciar sobre la salud masculina y a dar visibilidad a enfermedades como el cáncer de próstata, entre otras".

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada ha mostrado su entusiasmo por participar en un evento tan especial para ella. "Estoy muy ilusionada con este desfile en Santander, que estará protagonizado exclusivamente por hombres: bomberos, policías, etc., estoy súper contenta, nunca he hecho una cosa así y creo que lo vamos a pasar genial".

'LOS HOMBRES DE ÁGATHA'

Bajo la dirección artística de la bailarina y coreógrafa Monty Lima, el salón de actos del Paraninfo de la Universidad de Cantabria se convertirá en el improvisado escenario de las actuaciones y espectáculos del Movember Festival 2026, con 'Los Hombres de Ágatha' como plato principal del programa.

Una cita en la que la icónica diseñadora contará con la complicidad de hombres reales de distintas edades y profesiones, desde policías, guardias civiles y bomberos, hasta deportistas, médicos, enfermeros, ingenieros, profesores y estudiantes.

Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los puntos de venta de los comercios de Santander Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, en Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día en el Paraninfo de la UC. Finalizado el evento, se ofrecerá un vino español.