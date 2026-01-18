El desmontaje de la Residencia Cantabria comenzará en la primera semana de febrero

Archivo - Antigua Residencia Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desmontaje y demolición de la Residencia Cantabria comenzará en la primera semana de febrero y contará con 18 meses de ejecución y un presupuesto máximo de 17 millones de euros.

Así lo ha anunciado este domingo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien ha puesto en valor el proyecto destinado a estos terrenos, el Parque Científico y Tecnológico de la Salud, que une "potencial sanitario, conocimiento y tecnología", y se ha mostrado convencida de que atraerá a la comunidad industrias y empresas de la farma de "alto valor añadido".

Según ha explicado, el Ejecutivo ya cuenta con el proyecto de demolición que ha elaborado la empresa Tragsa, e incluso, se han comenzado con las actuaciones previas, como el desalojo y realojo de las instalaciones del Servicio Cántabro de Salud.

Además, Buruaga ha hecho hincapié en que también están finalizadas las autorizaciones e instalaciones para verter los residuos de la Residencia, "especialmente delicados" por el material empleado, el amianto, y que está previsto que vaya al vertedero habilitado en Castañeda.

Tras el desmontaje, se llevará a cabo la demolición del edificio que serán tareas "muy especializas y muy seguras, con todas las garantías", ha apostillado.

Por otra parte, ha reconocido que aun queda por definir el proyecto científico destinado a este parque, las instalaciones que va a necesitar y su fórmula de gestión, que será público-privada. También ha afirmado que la captación de inversores nacionales e internacionales "va muy bien".

Con todo ello, la presidenta ha señalado que 2026 va a ser un año "muy importante" en cuanto a proyectos que "ya dejan de ser ideas y maduran", como este de la Residencia que "se ha cocinado a fuego lento".

OTROS PROYECTOS

Cuestionada por el resto de proyectos para Cantabria, como el Centro Logístico de La Pasiega, Buruaga ha avanzado que el borrador del convenio entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno autonómico por el cual aumentará la financiación de la obra a 62 millones de euros (cofinanciada al 50 por ciento) y que incluye la construcción de la estación intermodal, ya está cerrado y comenzará su tramitación de tal forma que podría estar aprobado en abril.

Al hilo, la jefa del Ejecutivo ha señalado que se está trabajando con otro ministerio, en este caso el de Energía, para aumentar la potencia de la subestación de La Pasiega, dado que la energía eléctrica prevista es "claramente insuficiente" para albergar proyectos industriales.

"Estamos a la espera de que se resuelva ese enigma que es la planificación energética 2026-2030", ha dicho, algo que ha vinculado igualmente al proyecto del Centro de Datos Altamira y, en este caso, al aumento de la potencia de la subestación de Penagos. Ha recordado que Cantabria ha presentado alegaciones a este plan para pedir más potencia para un proyecto "maduro y ganador".

Y sobre las infraestructuras culturales y turísticas, Buruaga ha señalado que el edificio del nuevo MUPAC será entregado en otoño, mientras paralelamente se trabaja en el proyecto museográfico que saldrá a licitación en dos meses, ha anunciado. Con todo, ha apuntado la primavera del 2027 para que el museo reciba a sus primeros visitantes.

Por último, ha avanzado que el BOC publicará este lunes el proyecto del Teleférico del Pas, que saldrá a información pública.